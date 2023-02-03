الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المفتى: لا خصام بين الدين والعلم.. والإسلام حث على الإبداع (فيديو)

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام،

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الصدام بين الدين والعلم ليس موجودًا بينهما، بل هناك تمازج واتصال وثيق بينهما ولا خصام يفرقهما، فالدين يحث على البحث والتفكر والتدبر وإعمال العقل.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه لا سقف للبحث العلمي في الإسلام، الدين حث على الإبداع والبحث في كل المجالات.

وأضاف شوقي علام خلال لقائه بالبرنامج أن هناك مخططات دينية حثت على البحث والفحص في العلوم الطبية المختلفة، موضحًا أنه لا يوجد سقف لدى العلماء واستخدم عقله في خدمة البشرية. 

شوقي علام مفتى الجمهورية الإسلام

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