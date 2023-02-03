الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 25 ألف قطعة حلوى داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

ضبط 25 ألف قطعة حلوى
ضبط 25 ألف قطعة حلوى داخل مصنع

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة على أسواق كفر الدوار تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط 25 ألف قطعة حلوى "مصاصة" بمصنع "بير سلم" غير مرخص وغير حاصل علي سجل صناعي.

فى ذات السياق شنت مديرية التموين حملة على المخابز البلدية بمركز أبوحمص تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، كما تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 2 طن سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين. 

وأسفرت الحملة عن 40 شيكارة سماد زراعى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 2 طن محظور تداوله بالأسواق، 5 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل أحد مصانع الجبن يدار بدون ترخيص، و4 طن نخالة خشنة و3 طن فول صويا مواد خام مستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الأعلاف.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

4 طن اتخاذ كافة الإجراءات التحفظ على المضبوطات الأسواق والمحلات الإجراءات اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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