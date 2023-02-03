اجتماعات وقرارات ومشاركات بمعرض الكتاب.. حصاد أنشطة «التضامن» خلال أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2023 من خلال التقرير التالي:-

الجمعة 27 يناير

إقبال كبير على أجنحة وزارة التضامن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ54 بما يشمل برامج "وعي" و"مودة" و"2 كفاية" و"التربية الإيجابية" و"مكافحة الإدمان والتعاطي"، بالإضافة إلى معرض ديارنا للتراث الحرفي.

السبت 28 يناير

برنامح "فرصة" للتمكين الاقتصادى، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الشريكة، ينظم ورشة عمل لتدريب فريق وحدات "ابدأ رحلتك" على مستوى 6 محافظات تشمل بورسعيد ودمياط والاسماعيلية والمنوفية والبحر الأحمر واسوان، والتدريب.

الأحد 29 يناير

وزارة التضامن في شراكة متجددة مع مستشفى "بهية"، تدعم العلاج الهرموني لإجمالي 6700 من محاربات سرطان الثدي، كجزء من تكافؤ الفرص الصحية لسيدات مصر.

انطلاق المرحلة الثانية للمبادره الرئاسية لدعم صغار الصيادين "بر أمان"، وزارة التضامن الاجتماعي توزع 210 مركب بالتعاون مع جمعية الصيادين ومسئولي جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية في محافظات سوهاج وكفر الشيخ والأقصر.

برنامج تكافل وكرامة يُحدث بيانات 400 ألف أسرة من المستفيدين في جهوده المستمرة لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر.

الإثنين 30 يناير

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاجتماع العام للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بدار التحرير بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء وتعلن عن إنشاء قرية التراث بجنوب سيناء وإطلاق 5000 فرصة عمل للسيدات والشباب بالمحافظة.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات مكافحة الإدمان والإعاقة وإعداد الشباب قبل الزواج ودعم رعاية الأيتام بمراكز الشباب.

تواصل الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب في الدورة رقم 54 لتوعية الزوار بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع وحدة الارشاد النفسى تنظمان ندوة "أنماط الشخصية"، ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا تنظم زياره لمؤسسة أطفال بلا مأوي لتوعية الطلاب بالقضايا الاجتماعية.



الثلاثاء 31 يناير

شهدت وزيرة التضامن، افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا" تحت مظلة الأستاد عبد المحسن سلامة، والأستاد حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

واستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة بالوما آدمز نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والوفد المرافق لها لمناقشة التوسع في الشراكة بين الجانبين في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم برامج الهلال الأحمر المصري.

ونظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة حول دور المراكز الثقافية فى مواجهة الفكر المتطرف والعولمة الثقافية ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور عدد واسع من الخبراء والمختصين.

كما هنأت “القباج” اللاعبة بتول مؤمن محمود بمركز تاهيل القصير بالبحر الاحمر والحائزة على بطولة الجمهورية فى الكاراتيه 2022 لاختيارها من افضل اللاعبين الرياضيين لعام 2023 من ذوى الإعاقة وتتعهد بتقديم كل الدعم لها ولنظرائها.

الأربعاء 1 فبراير

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعى، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، لمناقشة الاجراءات التحضيرية للمؤتمر الاقليمى للرعاية بالشراكة مع الجامعة العربية وبحضور دول عربية وأفريقية وخبراء دوليين في مجال الرعاية.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى لتعزيز قدرات الاخصائيين الاجتماعيين بدور إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بالوزارة.

الخميس 2 فبراير

الدكتور محمد معيط وزير المالية استقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر وزارة المالية بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى والاجتماع يناقش قضايا الزوجة ذات الإعاقة والمعاش المبكر، وموضوعات تعاون بين الوزارتين.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج المشروع البحثي "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود" بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال جلسة نقاشية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والبحث يرصد التكلفة التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب.

