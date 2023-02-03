بدء ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54

بدأت مساء اليوم الجمعة، فعاليات ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"؛ وذلك ضمن فعاليات محور "ضيف الشرف" بالقاعة الدولية في "بلازا 2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54.

قدم أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، حضور الندوة كل من

أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، ومحمود بسيوني نائب رئيس تحرير موقع مبتدأ، وأدار الندوة أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية مستعرضًا تجاربهم الصحفية.

من جانبه قال "الخطيب"، إن ما حدث فى مهنة الإعلام مؤخرًا أن المواطن أصبح يملك وسيلة العرض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن غالبًا معلومات من ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى غير دقيقة.

وأضاف “الخطيب”، أن الصحفي بحسب وظيفته يتحقق دائمًا من طبيعة المعلومات التي يتابعها قراءه عبر منصاته الصحفية، مشيرًا إلى أنه مؤخرًا تراجعت وسائل الإعلام في ظل سيطرة المواقع التواصل الاجتماعي وما يشغله من "الترند".

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.