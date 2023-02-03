ارتفاع أسعار مكونات الحاسبات الآلية اليوم الجمعة

شهدت الأسواق استقرار ملحوظًا في أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال تعاملات، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، نهاية تداولات الأسبوع، في الأسواق التجارية العالمية، وارتفعت أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد زيادة حجم الطلب وانخفاض حجم المعروض من المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطع غيار الحاسبات حجم طلب كبير في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والنقص الشديد في حجم الرقائق الإلكترونية عالميا، وترصد "الدستور" أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

ارتفاع أسعار الفولاذ

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق التجارية العالمية وسجلت نحو 1233 دولارا للطن، مقارنة بسعره 1009 دولارًا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 224 دولارا للطن بنسبة 8%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي بنحو 325 دولارًا.

أسعار رقائق السيليكون

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق التجارية، ارتفاع ملحوظا بعد سجلت نحو 5460 دولارا للطن، مقارنة بنحو 5118 دولارا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع نحو 342 دولارًا.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1416 دولارًا.

أسعار النيكل اليوم.. الطن يسجل 28731 دولارًا

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة ، وسجل الطن نحو 28731 دولارا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 4% إلى 29790 دولارا للطن، وأرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

ونوهت إلى الدور الهام الذي ستلعبه المعادن في الاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين، ولكنها ومع ذلك، وبالرغم من الطلب المتزايد عليها، فإن المجموعة تتوقع تباطؤا في نمو السوق الصاعدة لقطاع المعادن في الوقت الحالي.

فبالنسبة لأسعار الليثيوم، توقعت المجموعة بأن يكون هناك «تصحيح حاد» ليصل متوسط سعر المعادن أقل من 54 ألف دولار للطن هذا العام، بانخفاض عن مستويات الـ60 ألف دولار وليستمر في المسار الهابط ليصل إلى مستويات 16 ألف دولار في عام 2023.

أما الكوبالت فترى المجموعة أن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات 59.5 ألف دولار للطن في العام المقبل من مستويات الـ80 ألف دولار الحالية، بينما من المرجح أن يرتفع النيكل بنسبة 20% تقريبًا خلال بقية هذا العام إلى 36.5 ألف دولار للطن قبل أن يبدأ مساره الهابط.

ورغم هذه التوقعات المتشائمة لقطاع المعادن، فإن جولدمان ساكس تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بدءا من عام 2024 في إشارة إلى توقعات بأن زيادة الطلب ستتغلب على نمو العرض الحالي بشكل أكثر مستدام.