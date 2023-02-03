محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يجب إجبار اللاجئين العراقيين على العودة لبلادهم

قال فيصل غازي، المحلل السياسي، إن دول أوروبا تبحث إعادة اللاجئين العراقيين لبلادهم بعد حدوث استقرار نسبي في البلاد، لافتًا إلى أن ألمانيا بها أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي، ومجموعة كبيرة رفضت أوراقهم ولم يقبلوا كمهاجرين، وهذا النمط مفترض يعودوا إلى بلدانهم.

وأضاف غازي، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن من يتعرض لتمييز ديني أو مذهبي أو عرقي أو سياسي، أو يتعرض لمختلف أشكال الاضطهاد، هذا النمط يُقبل لجوؤه، مشددا على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين لبلادهم طوعية وليست إجبارية، لأن العودة الإجبارية تعني تعرض اللاجئ لنفس المشكلات والتمييز وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

من ناحيته، قال مصطفى العمار، عضو مجلس أمناء حزب الاتحاد الألماني، ومفوض اللجوء والهجرة بالحزب، إن ألمانيا تعتبر ثاني دولة مانحة للمساعدات الإنسانية، لكن القارة الأوروبية تواجه تحديات بسبب اللاجئين، وتحتاج لدراسة أوضاع البلدان، لافتًا إلى أن ألمانيا وصلها لاجئون إزيديون عقب الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، بسبب داعش والميليشيات والفساد.