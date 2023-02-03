محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات نوة الكرم.. ويؤكد التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لليوم الرابع على التوالي، تداعيات «نوة الكرم»، مشددا على التواجد الميداني على مدار الساعة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على شارع مصطفى كامل أمام عزبة الشامي وشارع ابن عقيل، وسحب تجمعات المياه بشارع 45 بحري وتواجد الصرف الصحي، ومصطفي كامل من 45 حتى ميدان الساعة، ونفق محمد نجيب، وشارع أحمد بن حنبل بمنطقه الساعة وشارع مصطفي كامل امام الجزارين، وشارع المستجد، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

وتابعت هدى أبوكليلة رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار إلى أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية هي:

-غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

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