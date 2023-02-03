الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: المساهمة المصرية فى إعمار غزة أبهرت الأوروبيين

جريدة الدستور

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي لتفقد الأوضاع داخل قطاع غزة، حيث يزور الوفد مشروعات مصرية لإعادة الإعمار في القطاع.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، عبّر عن اندهاشه من المشروعات المصرية التي تُقام على أراضي قطاع غزة.

وأضافت أن مصر استطاعت إبهار الوفد الأوروبي بمساهمتها في إعادة إعمار القطاع، مشيرة إلى أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة مهمة جدًا لمتابعة المشروعات القمية التي تقدم لأهالي قطاع غزة.

وأكدت أن وفد الاتحاد الأوروبي أشار إلى الدعم المصري الدائم للفلسطينيين ومساهمتها في إعادة إعمار قطاع غزة والتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.

وأوضحت أن تلك الزيارة شارك بها 22 من ممثلي الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك عدة جولات من ضمنها زيارة المشروعات المصرية التي تتمثل الآن في 3 مدن وهم دار مصر 1 ودار مصر 2 ودار مصر 3، بالإضافة إلى شارع الرشيد الساحلي وإقامة عدد من الملاعب على منطقة ساحل شمال قطاع غزة.

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