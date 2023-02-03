الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهورى» ينفذ مبادرتى «شتاء دافئ» و«مع الناس» بالجيزة

الشعب الجمهوري ينفذ
الشعب الجمهوري ينفذ مبادرتي" شتاء دافئ" و"مع الناس"

يتجول أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري للأسبوع الثاني على التوالي، في مراكز وأقسام محافظة الجيزة، لتنفيذ مبادرتي الحزب "شتاء دافئ" و"مع الناس"، وذلك بتوزيع بطاطين على الأسر غير المقتدرة، وإقامة عدد من معارض السلع الغذائية واللحوم البلدى بأسعار مخفضة جدًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة.

وأكد المستشار أحمد حبيب، على أن حزب الشعب الجمهوري يتكاتف مع الدولة المصرية من واقع مسؤولية الحزب المجتمعية تفعيلا لمبادرة حملة "شتاء دافئ"، ومبادرة "مع الناس"، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر، موضحا أن الحزب يتكاتف مع الدولة المصرية من واقع المسئولية المجتمعية تفعيلًا لمبادراته لدعم المواطن المصري.

وأكد الدكتور ناصر عدلي، الأمين المساعد لشئون العضوية، على استمرارية أمانة الحزب في المحافظة على إطلاق المبادرات في كل المجالات الصحية والاجتماعية من أجل خدمة المواطن الجيزاوي بشكل عام.

وشارك في تنفيذ المبادرتين، جمال الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالجيزة، أحمد سامي الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري، الأستاذ الدكتور عبير الشربيني، الأمين المساعد لشئون الإعلام، الأستاذ الدكتور إيناس بهي الدين أمين المرأة، والدكتورة نجلاء البيومي أمين العلاقات العلاقات العامة، محمد الغفاري، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

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العمل الجماهيرى المسؤولية المجتمعية محمد صلاح أبو هميلة محافظة الجيزة مبادرة شتاء دافئ مبادرة مع الناس حزب الشعب الجمهوري

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