ربما أوحى لك العنوان بأنك ستقرأ عن لغة من لغات العالم السائدة الآن أو أنك ستسمع عن مفردات لغوية فذة تزيد حصيلتك اللغوية وتعمق ثقافتك لكن

ليس ما سبق هو المقصود بل المقصود هو

" الإنسانية"

الإنسانية لغوياً هي ضد الحيوانية أو البهيمية، وتعني الصفات التي تُميّز الجنس البشري عن غيره من الأنواع،:

[١] وتُعرف الإنسانية بأنّها حالة تصف الجنس البشري عن سواه من المخلوقات، كما تُعرّف وفقاً للفيلسوف "إيمانويل كانت" بأنّها هدفُ الأخلاق ، أمّا بالنسبة لعالم الاجتماع والفيلسوف "أوجست كونت "فإنّ الإنسانية تُشكّل كائناً جماعياً ،

[٢] ويرتبط مفهوم الإنسانية بقيم معينة، مثل: الإحسان، والإيثار، والاحترام، والتعاطف، والأخوة، وقبول الآخر، والتفاهم، وغيرها من كيفية التفاعل مع بني جنسه

.[٣] تُساعد الإنسانية وقيمها البشر على أن يعيشوا بانسجام، كما أنّها تُعزّز القيم الأخلاقية لدى الفرد، مثل: العدالة والنزاهة، وهي ضد العنف والجرائم في حق الإنسان،

[٤] كما ظهرت مؤخّراً العديد من المفاهيم المعاصرة التي أصبحت مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بمصطلح الإنسانية، مثل: حقوق الإنسان، والتنمية، والأمن البشري،

في بداية القرن الخامس عشر الميلادي، انتشرت النزعة الإنسانية في جميع أنحاء أوروبا، حيث شملت حركة في الفكر، والأدب، والفن، وبرزت أهمية تعلّم الأدب الكلاسيكي، وبعض الطرق في تحقيق احتياجات الفرد التي تُلبّي مصلحته الخاصة ومصلحة المجتمع، واستمرّت هذه النزعة ما بين عامي 1400-1600م، ممّا استدعى تسمية هذه الفترة بعصر النهضة،

ظهر في مطلع القرن التاسع عشر مصطلح الإنسانية، وكان ذلك لوصف أفكار عصر النهضة، وأخذت فكرة دراسة الإنسانية أهميةً كبرى، وتضمّنت دارسة الأعراف في الآداب والشعر، والبلاغة، والتاريخ، وقواعد اللغة اللاتينية، والفلسفة الأخلاقية

" الإنسانية"

هي ليست حاله ساكنه بل تفاعل مستمر حيث العلاقات الإنسانية التي تربط بين الناس، فالأحاسيس رصيد مهم لا يمكننا الاستمرار بدونه

.." الانسانيه"

إن هنـاك بعض المهارات إذا استطـاع الإنســان إتقانهـا اصبح سعيدا او معدا للسعاده

ذلك هو الرصيد الحقيقي الذي نمتلكه في بنك المشاعر تجاه علاقاتنا الإنسانية

فطبيعة الحياة تحتّم على الانسانية تبادل التأثير والتأثر.

أن الصراع يظلّ القانون المسيطر على الوجود المادي والروحي

فكل الكائنات تخوض صراعا من أجل الحياة والموت

العالم من حولنا في كل بلدانه يتفكك بعوامل عده فكل واحد قد يتمسك بعرقه

ف وجذوره) او قد يتمسك بدينه ومعتقده فيسفه الاخر ويزدري به او قد يتمسك بثقافته وحضارته فيدعي انهما الارفع والاسمي عماعداهم من ثقافات او حضارات.

واذا اردنا تعريفا للانسانيه ربما نحتار لانه...

يدخل في مفهوم الإنسانية العديد من الاعتبارات الفلسفية؛ فالإنسانية بشكلٍ مُجرَّد تدلّ على نوع الإنسان واختلافه عن بقية الكائنات الحية، أما إن كان القصد جوهر الإنسان فهذا يعني أننا نقف أمام تعريف شائك ومُحيَّر فهل الإنسانية تشمل جوهر الإنسان الإيجابي والسلبي؟

فالانسانيه تعني سمو الانسان كماخلقه الله واراده لكن الممارسه الفعليه نجدها قد حادت بعيدا

وسنذكر بعض من ايات الكتاب المقدس بقصد الاستدلال

وهيان مايجمعنا اكثر كثيرا ممايفرقنا لاننا جميعنا بشر خلقنا علي صوره الله العظيمه اي الصوره الادبيه في النقاء والطهاره

سفر التكوين الاصحاح الاول

26 وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، 27 فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم 28: "وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملاوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض 31 وراى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدًا وكان مساء وكان صباح يومًا سادسا".

نعمل الإنسان: لم يقل الله كالعادة ليكن إنسان فكان إنسان

. الإنسان له دلالات تخلق نوع من الشبه بينه وبين الله في سموه

. الحرية والاختيار:

الله جعل للانسان العقل ليفكر ويختار جليا

الحكمة والمنطق:

وهذا لم يوجد في أي خليقة أخرى. بالطبع حكمة الله لا نهائية بينما الإنسان حكمته محدودة.

. سلطان:

فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء.. تك 26:1 لكن سلطان الإنسان محدودً وهذا معنى كشبهنا.

. المعرفة:

آدم أعطى أسماء للحيوانات (تك 19:2) بعد أن أفهمه الله صفاتها.

. المحبة:

محبة الله لا نهائية لكن محبة الإنسان مهما كانت فمحدودة.

. الخلود:

فالله خلق الإنسان ليحيا للأبد ليس ليموت

آية 27: "فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم "

ذكرًا وأنثي خلقهم: حواء لم تكن قد خلقت حتى الآن. ولاحظ أنه لم يقل خلقهما. وهذا باعتبار ما سيكون فحواء كانت في آدم والأولاد كانوا في آدم اما كلمه "حسن جدًا ع 31 " التي لازمت خلق الانسان فيقصد بها ليس ان:

كل الخليفة قد تمت، لا بل الإنسان موضع سرور الله قد خلق . فخلق الله الإنسان علي صورته... وباركهم.. املأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا.الإنسان كالعملة المطبوع عليها صورة ملك البلاد، والإنسان مطبوع عليه صورة الله والله محبة،

التفرقه بين الرجل والمراه

ماهي الا احد اوجه اهدار الانسانيه :

أن المرأة( حواء) قد أُخذت من جانب الرجل( ادم ) لتكون مساوية له، ومن تحت ذراعه لكي يحميها، وقرب قلبه لكي يحبها ويحترمها، ولم تؤخذ من رأسه لئلا تدوس عليه، ولا من قدميه حتى لا يهينها. أين المجتمعات العربية من هذه الحقائق الناطقة التي تؤكد على احترام المرأة كإنسان له عقل واع وكيان مستقل.

تشكل ثقافه المجتمع بما تحويه من قيم وعادات وتقاليد واعراف عائقا رئيسيا ليس فقط امام اي تغيير يسعي المجتمع لتحقيقه

فمن المعروف أن الكثير من الأوضاع المأسوية التي تعيشها المرأة اليوم، ما هي إلا حصيلة ثقافة ذكورية لا دخل للتشريع فيها

فالفكر الاحادي الذكوري له دور في تضخيم الأنا الذكورية، من خلال نظرته الضيقة المتحجرة الى المرأة، لقد حان الوقت لكي يرفع الرجل يده عن تحجيم االمرأة فكل إنسان رجلاً كان أو امرأة، وهبه الله نعمة العقل، لكي يُنتج .

ويلعب المجتمع والثقافه واساليب التنشئه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والظروف البيئيه دورا مؤثرا في رسم صوره الذات عند الانسان . ونجد ان المجتمع العربي بالذات قد زاد ميله الشديد الي تهميش دور المراه او رفض مشاركتها . ولان الاعلام هو مراه

( همزه مشدوده علي الالف ) الشعوب فان الاعلام لايركز علي الجانب الفكري او الابداع الثقافي للمراه بل يركز فقط علي الجوانب الفسيولوجيه والعاطفيه فقط .

ويرتبط بمفهوم الانسانيه " الحضاره" والفروق الحضاريه بين الشعوب



التواصل الحضاري والتفاهم بين الشعوب

ما معنى الحضارة

الحضارة هي من الأمور التي تتميّز بها الأمم من الناحية المعيشيّة والسكنيّة واللباس والمظهر والتصرفات ، فالحضارة أساسها الثقافة والدولة التي ليست لها ثقافة وماضي وتاريخ ليس لها حضارة والحضارة تختلف من بلد إلى بلد وللتعرّف على الحضارات هناك أسس يجب أن تتّبعها لفهم الحضارات والإقتراب منها .

مظاهر الحضارة تتمثل في :- الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية

تلاقي الشعوب لا يمكن أن يبدأ شعب من الشعوب مسيرة الإنسانية دون أن يلتفت إلى الماضي، ويتعظ منه، ويستفيد مما لدى الأمم والحضارات الأخرى من معارف، فيحمل الشعلة، ويكمل الدرب. ومن هنا فإن انغلاق شعب ما على نفسه سيقف سداً منيعاً أمام تطوره ونهضته. مما يساعد على تمازج الناس، وتلاقح الأفكار فيما بينهم انفتاح الأراضي على بعضها البعض، وقد تجاوزت الإنسانية اليوم هذه العقبة، فلم يعد هنالك معنى للحواجز الطبيعية طالما وجدت وسائل الاتصالات التي جعلت العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة.

للتعرّف على الحضارات :

طرق العيش والظروف الطبيعيّة : هي من أهم الأسباب التي تحدّد الثقافة ، فأسلوب العيش في مكان طبيعي معيّن وتحت ظروف معيّنه هي التي تحدّد الثقافة فمثلاً الذين يعيشون في القطب الشمالي فطريقة العيش وإعتمادهم على الطّعام وهي الأسماك والذهاب إلى صيدها تختلف مثلاعلى عيش البداوة والترحال من منطقة إلى أخرى ، والحضارة المدنيّة تختلف إختلاف خاص فهي تعتمد على التكنولوجيا وكسب الرزق من الأمور الصناعيّة والغذائّيه والتجارة

العلاقات الإجتماعيّة : الترابط او التفكّك الأسري ومدي تواصل افراد الاسره معا .

الوضع الإقتصادي :كل بلد لها الثقافة الصناعيّة والوضع الإقتصادي الذي تعتمد عليه. فمثلا دول الخليج تعتمد على النّفط بشكل كبير والغاز في مخزون الدّولة وأمريكا على صنع الأسحلة والطائرات الحربيّة ، واليابان على تصنيع الكمبيوترات والتكنولوجيا بشكل كبير ، وألمانيا على تصنيع السيارات .

الإنجازات العلميّة والثقافيّة والعمرانيّة : الدّول المتحضّرة في الوقت الحالي ليست القوّية من الناحيّة العسكريّة فقط ، وإنّما بالتكنولوجيا والعمارة فيها أيضاً .

واخيرا

تلخيصا لكل ماسبق فانه من الهام بل والضروري تماما ان تعود الانسانيه الي الحاله الادبيه الجميله النقيه الناصعه البياض التي خلقها الله بها.