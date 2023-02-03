السيطرة على حريق محل تجارى فى صفط اللبن

سيطر رجال الحماية المدنية على نيران اشتعلت بمحل تجاري في صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكنوا من إخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة نجدة الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل تجاري في صفط اللبن ببولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.