أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم يونان النبي

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عددًا من الفعاليات خلال الفترة الحالية، وذلك قبيل بدء صوم نينوي، والذي يٌحل في 6 فبراير 2023.

نظّم الأب يوساب مهنّي، راعي كنيسة السّيّدة العذراء بالحمراء، مؤتمرًا كتابيًّا لخدّام الكنيسة، بالتّعاون مع دار ق. چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة- مصر.

قام بالتّكوين كلّ من الأب بيّوس فرج والأب روماني فوزي. وكان موضوع التّكوين مقالات الكتاب المقدّس (الوحي والإلهام- النّص- التفسير- القانونيّة).

احتفل معهد السالزيان، بعيد القديس يوحنا بوسكو، بحضور الأب جارسيا ميغيل، المسئول الرعوي الساليزياني للشبيبة في العالم، والأب سيمون زاكريان، المسئول الرعوي الساليزياني للشبيبة بالشرق الأوسط.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وجمع من المؤمنين، الذين حرصوا على الحضور.

كما التقى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مسؤولي طريق الموعوظين بمصر ولبنان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

تضمن اللقاء مناقشة الأعمال الرعوية، والخدمات التي يقدمها النشاط، لإعلان كلمة الله بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وكان قد تفقد أمس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

ورافقه في الزيارة الأب نبيل رفول، راعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، ورئيس البطرخانة والرسالة المارونية، بمصر، والسيد جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة الإعلام.

وتفقد وفد الكنيسة المارونية بمصر أجنحة المعرض، كما زاروا عددًا من دور النشر أبرزها: دار البستاني للنشر والتوزيع، دار نور الحياة، دار لوغوس، دار الأكويني، ومنشورات المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.