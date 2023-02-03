ليست أمريكا وحدها.. كندا تتحدث عن حادث محتمل مرتبط بمنطاد تجسس

أكدت كندا الجمعة أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس، يحلق على ارتفاع عال وتتابع حادثًا ثانيًا محتملًا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان، "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط، موضحة أن الكنديين في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل"، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها.

وأضاف البيان "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين، وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي".

- "البنتاجون" يتعقب منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع عال فوق أراض أمريكية

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق إنها تتعقب منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة.

وأوضح مسئول أمريكي أن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة، حيث تتواجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية في منشآت تحت الأرض، فيما أحجم البيان الكندي عن ذكر الصين.

وقال مسئول أمريكي، إن طائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات F-22، جاهزة لإسقاط البالون إذا أمر البيت الأبيض بذلك.

وأوصى البنتاغون في النهاية بعدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أنه حتى عندما كان المنطاد فوق منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في مونتانا، فإن حجمه سيخلق حقل حطام كبير بما يكفي لدرجة أنه يمكن أن يعرض الناس للخطر.

وفي خطاب أرسل يوم الخميس إلى وزير الدفاع الأمريكي، كتب السناتور ستيف داينز، جمهوري من مونتانا: "حقيقة أن هذا البالون كان يحتل المجال الجوي لمونتانا يثير قلقًا كبيرًا من أن قاعدة مالمستروم الجوية وحقول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات للولايات المتحدة هي الهدف.