رويترز تبرز قرار المركزى بالإبقاء على سعر الفائدة: كان غير متوقع

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير ، قائلاً إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي من شأنها أن تساعد في كبح التضخم ، الذي يبلغ الآن 21.3٪.

قالت رويترز كان التعليق غير متوقع من قبل العديد من المحللين.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 13 محللا أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط ​​150 نقطة أساس، لكن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) على سعر الإقراض عند 17.25٪ وسعر الإيداع عند 16.25٪.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إنها رفعت سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي ، 500 نقطة أساس منها في الربع الرابع ، وتعتقد أن ذلك من شأنه أن يقاوم الضغوط التضخمية.

وفي سبتمبر ، زاد معدل الاحتياطي في البنوك أربع نقاط مئوية ، وهي خطوة تهدف أيضًا إلى كبح التضخم.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد رقم التضخم الرئيسي لشهر ديسمبر البالغ 21.3٪ "، كما يتضح من التطورات في النشاط الاقتصادي الحقيقي بالنسبة للقدرة المحتملة وتأثير التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف ، وكلاهما يتوافق مع ارتفاع نتائج نمو الأموال على نطاق واسع ".

أوضح التقرير أنه منذ مارس، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50٪ مقابل الدولار.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير "لتقييم تأثير سياسات التشديد المطبقة مسبقًا بطريقة تعتمد على البيانات" ، مضيفة أن معدلات السياسة المستقبلية ستظل دالة على التوقعات وليس التضخم السائد.

وتحسن النشاط الاقتصادي إلى 4.4٪ في الربع الثالث من 3.3٪ في الربع السابق ، مدفوعًا بشكل أساسي بالسياحة والزراعة والتجارة ، حسبما أفادت لجنة السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك ، استمرت معظم المؤشرات الرئيسية في تسجيل معدلات نمو إيجابية في الربع الرابع من عام 2022 ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

وقال البيان "من الآن فصاعدا ، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2022/23 مقارنة بالسنة المالية السابقة ، قبل أن ينتعش بعد ذلك"، تمتد السنة المالية حتى نهاية يونيو.