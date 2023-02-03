تقرير بريطانى: الاقتصاد يتجه إلى الانكماش فى 2023

قالت مجلة "إتش آر" البريطانية المتخصصة في إدارة الموارد البشرية وقيادة الأعمال، إن تجميد الوظائف يلوح في الأفق، حيث يتجه الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش في عام 2023، وأصحاب العمل في المملكة المتحدة يوجهون لمجموعة من تدابير خفض التكاليف بسبب استمرار عدم اليقين الاقتصادي.

وذكر التقرير أن 26% من أصحاب العمل في المملكة المتحدة، يخططون لتجميد جميع التعيينات في عام 2023، وأفاد 27% آخرون بتخفيضات كبيرة في ميزانية التوظيف الخاصة بهم، وفقًا لمسح شمل 300 صاحب عمل من خلال منصة الوظائف إنديد فليكس.

كما أن عدم اليقين بشأن عائدات الأعمال دفع الخمس (20%) للقول إنهم لن يرفعوا أجور الموظفين.

تأتي النتائج في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6٪ في عام 2023. مراجعة هبوطية حادة بنسبة 0.9٪ عن تقديرات أكتوبر. كما أنها كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تتوقع نموًا هذا العام.

قال نوفو كونستاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إنديد فليكس، لمجلة الموارد البشرية، إن التضخم قد أثر بشدة على الأعمال.

قالت: “الشركات تشعر بأزمة تكلفة المعيشة بشكل حاد مثل المستهلكين، سواء كانوا يتصارعون مع ارتفاع تكاليف الموردين أو ارتفاع مطالب الأجور من موظفيهم، فإن الضغط التضخمي يلقي بظلاله على صافي أرباح كل شركة.

وعندما تضيف ضعف الاقتصاد والتنبؤات المليئة بالموت مثل توقعات صندوق النقد الدولي ، فمن السهل أن نرى سبب هشاشة معنويات الأعمال، في ظل هذه الخلفية، يحرص العديد من أرباب العمل على كبح جماح تكاليف الموظفين ، سواء من حيث تعيين موظفين جدد أو زيادة رواتب الموظفين الحاليين".

وقال دنكان براون، المساعد الرئيسي في معهد دراسات التوظيف، إن تجميد التوظيف يشير إلى تحول في الاتجاه في سوق العمل.

وأضاف أن الأداء الضعيف في الاقتصاد سيجعل من الصعب على الشركات تحصيل النقود لدفع رواتب موظفيها، خاصة لأصحاب العمل الذين يعتمدون على المعرفة حيث قد تشكل تكاليف الموظفين 70 ٪ من إجمالي الإنفاق.

وقال للمجلة: "لكن من السابق لأوانه القول إن الزيادات في الأجور في طريقها إلى التراجع".

وأضاف براون أن نقص العمالة أدى إلى تعقيد العلاقة بين النمو الاقتصادي وزيادة الأجور ، وأن الاثنين نادرًا ما يتماشيان تمامًا في ظل الظروف العادية ، على أي حال، وعادة ما يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى خفض المكافآت في الأجور لكن الفارق هذه المرة هو سوق العمل الضيق للغاية بسبب ارتفاع معدل عدم النشاط الاقتصادي ونقص المهارات وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعوامل أخرى لا تزال ترفع رواتب التوظيف ".

وتابع: "أعتقد أن الـ 20٪ الذين لا يخططون لزيادة الأجور قد يكون مجرد تفكير بالتمني، وإن التحليلات الأولية لجوائز رواتب XpertHR لشهر يناير ، على ما يبدو ، تظهر مكافأة أجر متوسطة بنسبة 6٪ في المملكة المتحدة ، مع نطاق رُبعي يتراوح بين 3.5 و 7٪، في حين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر ، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مكافآت الأجور الفعلية أعلى قليلاً من متوسط ​​التوقعات البالغ 5٪ [من منظمة الأبحاث Incoming Data Research]."

واستكمل براون: "يبدو أنه مع توقع انكماش اقتصادي أكثر اعتدالًا الآن ومن المحتمل ألا يكون ركودًا هذا العام، فإن استقرار منح الأجور بدلاً من انخفاضها هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

لقد بدأت البطالة في الارتفاع بشكل هامشي ولكن عند 3.7٪ لا تزال منخفضة للغاية بالمعايير التاريخية، لذلك لا تزال الشركات تواجه ضغوطًا مكثفة في التوظيف والاحتفاظ، مهما كانت حالتها الاقتصادية ".