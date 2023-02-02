الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة محملة بالأسماك فى أسوان

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بالأسماك

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة محملة بالأسماك بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 130.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين أن المصابين هم كل من: ثروت محمد موسى، عمره 48 سنة، وإصابته بكدمة بالقفص الصدري والظهر والكتف الأيسر، وعبدالباسط محمود المغربي، عمره 43 سنة، وإصابته بكسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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