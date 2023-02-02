الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أجواء احتفالية بمعرض «أهلا رمضان» فى بورسعيد (صور)

أجواء احتفالية بمعرض
أجواء احتفالية بمعرض «أهلا رمضان

شهد معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد، مساء اليوم الخميس، عرضًا فنيا بمشاركة أحد أشهر فناني "التنورة" بالمحافظة، ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام على هامش المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد.

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وتفاعل زوار المعرض مع فقرات "التنورة" الشهيرة في ظل أجواء من السعادة والفرحة، وإذاعة عدد من الأغاني الرمضانية وتوزيع الحلوى والهدايا المجانية (فوانيس - ميداليات) على الحضور.

وأعلن المعرض عن تخفيضات وعروض على السلع الغذائية وغير الغذائية، ومنها: كيس مكرونة 6 جنيهات، وزجاجة خل 5 جنيهات، وكرتونة بيض 90 جنيها بدلا من 102 جنيه، علبة صلصلة 10 جنيهات، كيس ربع كيلو عدس أو لوبيا أو فشار 10 جنيهات، 2 زجاجة زيت قلي 70 جنيها، علبة عسل مع علبة طحينة 22 جنيه، 2 كيس دقيق 35 جنيها، ولتر عصير عالي الجودة 15 جنيها.

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ومن جانبه، أكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن المعرض مُقام على مساحة 2000 متر مربع، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، ووصل عدد العارضين به إلى 45 عارضا، بالإضافة إلى المحلات الداخلية للبازار المقام به المعرض والبالغ عددها حوالي 88 محلا، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

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وتتواجد في المعرض غرفة عمليات الغرفة التجارية ببورسعيد، لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان تابعة للغرفة داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية بمعرض �أهلا رمضان
أجواء احتفالية اهلا رمضان احتياجات المواطنين استعدادا لشهر رمضان الأغاني الرمضانية أسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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