الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأخدود يُوقف سلسلة انتصارات أهلى جدة مع موسيمانى ويسحقه برباعية

موسيماني وتحية لصاحب
موسيماني وتحية لصاحب هدف أهلي جدة

تعرض فريق أهلي جدة الذي يقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لخسارة ثقيلة أمام الأخدود بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان فريق أهلي جدة قد تقدم في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب باستوس كويسانجا، في حين سجل رباعية الأخدود كل من عثمان باتو "هدفين" وحسين المصعبي وكاكا مينديز في الدقائق 46 و55 و61 و88 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد أهلي جدة عند 37 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الحزم، حيث خاض 19 مباراة نجح في الفوز في 10 وتعادل في 7 لقاءات وخسر في مباراتين، فيما ارتفع رصيد الأخدود للنقطة 37 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتعرض الجنوب أفريقي لهجوم شديد من جماهير أهلي جدة، عقب انتهاء اللقاء خاصةً أن الهزيمة كانت ثقيلة على فريقهم.
 

الأخدود أهلي جدة السعودي بيتسو موسيمانى الدوري السعودي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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