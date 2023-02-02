الداخلية تداهم مقر قناة فضائية تبث بدون تصريح فى الهرم

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقر قناة فضائية تبث من الهرم بدون تصريح.

البداية كانت مع معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تفيد بقيام شخصين بإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص أو رقابة من الجهات المختصة تبث عبر القمر الصناعي "يوتل سات" على تردد يمكن التقاطه على القمر الصناعي وليس لها مقر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة أمنية مقر القناة وأمكن ضبط "المدير المسئول- مقيم بمحافظة الجيزة".

وعُثر بداخلها على "وحدة معالجة مركزية بداخلها هارد ديسك محمل عليه فيديوهات دعائية للقناة محل الضبط وبرامج مقلدة ومنسوخة- أجهزة صوت- مجموعة من الكارنيهات صادرة من جهات مختلفة- مجموعة كبيرة من الأوراق والاستمارات- 7 أكلاشيه تحمل شعارات مختلفة".

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.