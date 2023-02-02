وزير الرياضة يبحث آليات التعاون مع رئيس الاتحاد العربى للجمباز

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الخميس، السيد فهد ناصر الصولا- رئيس الاتحاد العربى للجمباز، رئيس الاتحاد الكويتى للجمباز، والدكتور إيهاب أمين عيسوي- رئيس الاتحاد الإفريقى والمصرى للجمباز؛ لمناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة على صعيد استضافة مصر البطولات العربية فى الجمباز.

كما تناول اللقاء أطر التعاون بين الاتحادين المصرى والكويتى للجمباز، والإطلاع على رؤية الاتحاد العربى للجمباز لتطوير تلك الرياضة الهامة التى تلقى الاهتمام والحرص على ممارستها والإعداد منذ الصغر.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة للجمباز فى مصر والوطن العربى، وحرص الدولة المصرية على استضافة البطولات العربية للجمباز على غرار مختلف البطولات التى يتم استضافتها على مدار العام بفضل المقومات والامتيازات التى تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية الرياضية المقامة وفق المعايير الدولية.

لفت الوزير إلى تفعيل التعاون مع مختلف الاتحادات العربية بما يسهم فى تطوير الرياضة العربية وتبادل الخبرات والتجارب العربية فى شتى الألعاب لتحقيق المستهدفات المرجوة فى تطوير مختلف الرياضات ومنها الجمباز.



شهد اللقاء كل من الدكتورة نهاد زايد، نائب رئيس اللجنة الفنية آنسات بالاتحاد الدولى للجمباز، والدكتورة لمياء على عبد الرحمن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى والمصرى للجمباز، والدكتور محمد على رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفنى رجال بالاتحاد العربى والمصرى.