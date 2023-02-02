حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات حال تواجده بمنطقة عين شمس، وبحيازته كمية من الأسلحة النارية محلية الصنع، بقصد الإتجار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (فرد محلي – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.