لافيينا وبترول أسيوط يتعادلان مع المنيا والأسمنت والجونة يهزم الألومنيوم مجموعة الصعيد

احتفظ فريق لافيينا بصدارة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد تعادله مع المنيا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمود ناجي ليراتفع رصيد لافيينا الى 36 نقطة ورصيد المنيا الى 19 نقطة.

وأهدر بترول أسيوط فرصة الانفراد بالقمة وتعادل مع أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم السيد منير ليرتفع رصيد بترول أسيوط الى 35 نقطة ورصيد أسمنت أسيوط الى 18 نقطة .. انتهى الشوط الأول بتقدم أسمنت أسيوط بهدف وفي الشوط الثاني تعادل بترول أسيوط الدقيقة 65 عن طريق صلاح لالا .

وفاز الجونة على الألومنيوم بهدف سجله أحمد حجي في الدقيقة 28 في المباراة التي أدارها الحكم محمد يوسف ليرتفع رصيد الجونة الى32نقطة ويقلص لفارق مع لافيينا المتصدر الى 4 نقاط بينما توقف رصيد الألومنيوم عند 22 نقطة .

وعاد ديروط للانتصارات وهزم المقاصة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسين رصيد ديروط الى 22 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند 26 لانقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط 2-1 حيث تقدم محمد حيدا لديروط في الدقيقة الثامنة وتعادل المقاصة في الدقيقة 31 ثم سجل أحمد حسن الهدف الثاني ليديروط في الدقيقة 33 وفي الشوط الثاني سجل أحمد حسنة هدف ديروط الثالث في الدقيقة 76 .

وعاد فريق النصر للتعدين بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على طامية بهدف سجله خالد أبو الروس في المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي ليرتفع رصيد النصر للتعدين لى 26 نقطة ويتوقف رصيد طامية عند 14 نقطة .

وتستكمل مواجهات الأسبوع السادس لمجموعة الصعيد غدا بمباراة ملوي وتليفونات بني سويف على أن تقام مباراتان يوم السبت المقبل الأولى بين كيما والمدينة المنورة والثانية بين شبان قنا والفيوم .