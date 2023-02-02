«تراث الإنسانية للنشء والشباب».. إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب

أطلقت مكتبة الإسكندرية سلسلة جديدة من الإصدارات الورقية المنشورة صغيرة الحجم تحت عنوان: "تراث الإنسانية للنشء والشباب"؛ والتي يتراوح عدد أوراق الإصدار الواحد منها بين حوالي ستة آلاف وسبعة آلاف كلمة، ويهدف إصدارها إلى زيادة وعي النشء والشباب المصري بتراثهم الفكري والفني، وإثراء المعرفة لديهم بالنماذج المصرية الملهمة في مختلف المجالات من خلال إلقاء الضوء على التحديات والصعوبات والنجاحات التي رافقت هذه النماذج في مشوارها، والسلسلة مكتوبة بلغة بسيطة خالية من التعقيد، وتهدف أيضًا إلى التشجيع على القراءة وخاصة لفئة النشء.

وستشارك المكتبة بهذه الإصدارات في معرض القاهرة الدولي لهذا العام كإصدارات حديثة من ضمنها كتب عن: الشيخ المجدد محمد عبده، والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وعميد الأدب العربي طه حسين، والمؤرخ جمال حمدان، والأديب العالمي نجيب محفوظ، والسيدة هدى شعراوي، بالإضافة لعناوين أخرى تركز على الجانب التراثي مثل: "مكتبة الإسكندرية القديمة"، و"قصة مصر القديمة"، و"الأدب المصري القديم"، و"تمثال نهضة مصر"، و"الفيلسوفة هيباتيا"، وتعد هذه هي الدفعة الأولى من هذه الإصدارات ومن المنتظر أن تتبعها عناوين أخرى.

في سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية فعالية "رؤى الشباب الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة" وذلك يوم 7 فبراير 2023 الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بحضور حوالي ثلاثمائة طالب إفريقي يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.

تهدف هذه الفعالية إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها بين الطلاب الأفارقة وتوضيح أهم المبادرات في هذا الصدد، خاصة مع إطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة في إفريقيا" في شهر نوفمبر الماضي بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ بغرض تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الإفريقية والوقوف على أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة في مصر وأهم ملامح المبادرة المصرية "حياة كريمة في إفريقيا".