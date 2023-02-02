الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» يطلق مسابقة «قوتنا لمتنا» حول الطلاق

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، عن تنظيم مسابقة فنية بعنوان "قوتنا لمتنا" حول موضوع "الطلاق" ومعالجة جوانبه الفنية.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس ومقرر اللجنة، أن المسابقة في دورتها الأولي تستهدف استخدام الفنون والآداب في التأكيد على قيم الأسرة المصرية وتماسكها، باعتبارها هي نواة المجتمع.

وأوضحت مقررة اللجنة أن مجالات الجائزة تتمثل في القصة القصيرة، أو مسرحية من فصل واحد، أو سيناريو لفيلم روائي قصير، أو شعر غنائي، وتتضمن شروط الترشح للجائزة أن يتم الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة، والمسابقة مفتوحه لحاملي الجنسية المصرية من الجنسين "الإناث والذكور" ومن جميع محافظات الجمهورية، وأن تكون معالجة العمل الفنية في صميم موضوع المسابقة "الطلاق" وأهمية الروابط بين أفراد الأسرة وتماسكها، وأن يكون العمل أصيلا من إبداع صاحبه وليس مقتبسا أو مأخوذا من مبدع آخر، وأن يكون العمل غير منشور أو حاصل على جائزة أخرى، علاوة على ضرورة أن يراعي العمل الشروط والمواصفات الفنية والجمالية للنوع الأدبي في مجال تخصصه.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيي أن توزيع الجوائز سوف يتم في حفل تعقده لجنة الفنون والآداب ضمن احتفالات المرأة المصرية خلال شهر مارس 2023، لافتة إلى أن شروط المسابقة واستمارة التقديم متاحة على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على فيسبوك.

أعياد المرأه المصرية الاسرة المصرية الجنسية المصرية المجلس القومي للمرأة جميع محافظات الجمهورية فيلم روائي قصير

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