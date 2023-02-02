محافظ أسيوط: تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدورى وتفقد مشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمراكز والقرى لرفع وتطوير قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدوري والمستمر لكل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها، للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مراكز البداري وصدفا والغنايم وديروط ورؤساء القرى التابعة لها بتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، والتي من بينها تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بالعقال البحري ومنشأة العقال ومشروعات أخرى بقرية عرب العطيات البحرية وذلك بقرى مركز البداري.

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