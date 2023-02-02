الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تشارك بندوة مخرجات المشروع البحثي حول تكلفة الإرهاب في مصر

خالد عكاشة
خالد عكاشة

بدأت منذ قليل، ندوة مخرجات المشروع البحثي حول “تكلفة التطرف والإرهاب في مصر خلال ثلاثة عقود”، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات السياسية، والذي جرى بالتعاون بين وزارة التضامن والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أهمية هذا المشروع في أن مصر عانت من الإرهاب منذ عدة عقود، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الإسلامية التي لا يكاد يكون أي منها قد سلم من خطر الإرهاب، فعلى مدى عقود تعرصت مصر إلى إرهاب يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع. بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة، الأمر الذي مثل تهديدا وجوديا لمصر، خاصة مع بلوغه ذروة نشاطة العنيف في عامي 2014 و2015، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، وبوصول الإرهاب إلى ذروة نشاطه اتخذت الدولة قرارا تاريخيا باعتبار الإرهاب تهديدا لأمنها القومي، ومن ثم اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة. لمواجهة الإرهاب.

وأكد أن الغرب والمسلمين هم أكبر الخاسرين من الإرهاب، فإن أغلب الدراسات الجادة عن الظاهرة الإرهابية تأتي من باحثين غربيين وعلى قدر القيمة العلمية المهمة لكثير من هذه الدراسات فإنها عادة ما تقوم على افتراضات ورؤى غربية، ومن ثم فإنها تسهم في ترويج السردية والرواية العربية حول الإرهاب والمجتمع والدولة والدين والسياسة والثقافة في المجتمعات الإسلامية، بما قد ينطوي عليه ذلك من سوء فهم وظلم شديد لبلادنا.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، استهدف المشروع البحثي قياس تكلفة الإرهاب على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ثم البحث في آليات وديناميات إنتاجه، فضلا عن اقتراح سياسات للسيطرة عليه والحد منه، وذلك انطلاقا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا.

وأكد أن هذا المشروع سردية ورواية تختلف عن السردية الغربية، ويسعى لتقديم سرديتنا المصرية والعربية بطريقة يمكن استخدامها في التواصل مع المفكرين والباحثين وصناع القرار من خلفيات مختلفة، وذلك من أجل فتح حوار عقلاني وعلمي حول الظاهرة الإرهابية، بدلا من نزوع البعض الإطلاق الأحكام وتوجيه الاتهامات وإلقاء المحاضرات بناءً على فرضيات متحيزة.

الارهاب في مصر الاقتصادية والاجتماعية الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر الدكتور خالد عكاشة الشخصيات السياسية التطرف والارهاب التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة طه حسين وقضايا الهوية في معرض الكتاب 2023

إقبالٌ كثيف على معرض الكتاب فى يومه الثامن

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية