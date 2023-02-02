الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن النترات بـ 8000 جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم

اسمدة
اسمدة

شهدت أسعار أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارا في الأسواق، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الأسمدة الأزوتية 

- أسعار النترات اليوم 8000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الناعم اليوم  12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعار الفوسفات الخشن اليوم 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة  ١٠٥%، لتبلغ إجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

أسعار النترات اليوم أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية صادرات الاسمدة

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