الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاعبو الأهلى: نسعى للوصول لأبعد نقطة فى كأس العالم للأندية

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

شدد لاعبو فريق الأهلي على سعيهم للمضي قدما في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب.

وصعد الأهلي للدور الثاني في مونديال الأندية، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء الأربعاء، في الدور الأول للبطولة، على ملعب (طنجة).

وعبر محمد شريف، الذي أحرز الهدف الثاني للأهلي في المباراة عن سعادته بالفوز، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه/ إن الأهلي استعد بقوة للمباراة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ويستحقون الفوز بهذه النتيجة.

وأضاف: "كنا في قمة تركيزنا وسعينا بقوة لإدراك الفوز ونجحنا في تحقيق ما نريد".

وأشاد شريف بالجماهير المغربية التي ساندت الأهلي في المدرجات، مؤكدًا أنهم "يحبون الأهلي كثيرًا" وتمنى أن تظل هذه العلاقات الطيبة دائمًا.

وشدد على أن الأهلي يسعى لتحقيق مركز مميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل لأبعد نقطة، ويحقق مركزًا أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين.

من جانبه، قال محمد الشناوي، حارس المرمي قائد الفريق، إنه وزملاءه كانوا في كامل تركيزهم قبل المباراة، موضحا أنه كانت هناك روح رائعة بين الفريق بأكمله قبل المباراة.

وأضاف: "الفريق سيحتفل بالفوز في تلك الليلة"، مؤكدًا أنه "بداية من (اليوم) الخميس سيبدأ في التركيز على المواجهة المقبلة بالدور الثاني بكأس العالم للأندية".

وحرص الشناوي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب "ابن بطوطة" لمؤازرة الفريق، مؤكدًا أن تشجيعهم ودعمهم كان واضحًا للفريق منذ بداية اللقاء لنهايته.

وضرب الأهلي موعدا في الدور المقبل مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بالدور الثاني لكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

 

الاهلى بطولة كأس العالم للأندية افتتاح مونديال الأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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