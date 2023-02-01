المسلمانى: الملك توت عنخ آمون «ميجا ستار» الفراعنة فى العالم

سلط برنامج "الطبعة الأولي" مع الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الضوء على عهد الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وقال المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "عندنا في مصر وثائق علمية كاملة بأن المصريين فقط هما اللي بنوا الأهرامات ولا أحد من أي شعب أو قومية أخرى بنوها، وفي كل سجلات الأهرامات وعندنا مقابر المهندسين والعمال اللي بنوا الأهرامات وكل هذا موثق".

وأكد أن الملك توت عنخ آمون هو ميجا ستار الفراعنة في العالم، وأي شيء يخصه يتم تناقل أخباره بشكل رئيسي في صحف العالم، قائلًا: "في اهتمام عالمي كبير بكل ما يخص الحضارة الفرعونية وحالة تشوق عالمي لمعرفة أى شيء يخصها".

وطالب بعدم التعامل بعصبية مع مزاعم مشاركة إيلون ماسك بأن بناء الأهرامات تم بواسطة كائنات فضائية، متابعًا: "مش لازم نأخذ الكلام على أعصابنا وبالعكس هو عامل درجة من الاهتمام العالمي، وحاجات زي كده مش مضرة من الناحية الدعائية".