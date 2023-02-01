بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني، أمام ضيفه أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي جمعتعما ضمن لقاءات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الفرنسي، ليج 1 بهدفين دون رد.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مصطفى محمد بدأ المباراة على دكة البدلاء، وشارك في الدقيقة 66 على حساب زميله بيدرو شيريفيلا.

وفرض مارسيليا استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية ولكن أداءهما كان متوسطًا.

وسدد لاعبو نانت كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات، فيما خرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 4؛ بينما سدد لاعبو مارسيليا كرتين على المرمى من 5 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

وواصل مارسيليا استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة وكذلك استمر الأداء الهجومي المتوسط بين كلا الفريقين.

وسجل جواو فيكتور، لاعب نانت، هدف التقدم لفريق مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.

واستمرت المباراة على المستوى الهجومي الذي بدأت به خلال الدقائق المتبقية منها.

وأضاف عز الدين أوناحي، الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشارك أوناحي في مباراته الأولى بقميص مارسيليا بعد انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وسدد لاعبو نانت كرتين على المرمى من أصل 12 محاولة، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4؛ فيما سدد لاعبو مارسيليا 4 كرات على المرمى من 13 محاولة، وخرجت 5 من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ مارسيليا على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق نانت.

ورفع فريق مارسيليا رصيده للنقطة 46 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد نانت عند 22 نقطة في المركز الـ13.