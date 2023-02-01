الخارجية الفلسطينية تؤكد محورية دور الأونروا والسلطة في حماية حقوق اللاجئين

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأطلع المالكي مفوض الأونروا، على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وأسر وتهجير للأسر، كذلك اعتداءات المستوطنين على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي محورية الدور الذي تقوم به الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين في كافة أماكن تواجدهم، وحرص دولة فلسطين، ووزارة الخارجية الفلسطينية وبعثاتها على الصعيد الدولي، على توفير كل سبل الدعم للوكالة من جهة، والتصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور من جهة أخرى.

كما بحث الطرفان التحديات التي تواجه عمل وكالة الأونروا على كافة الأصعدة، بما في ذلك محاولات الاحتلال لإعاقة عمل الوكالة ووضع عراقيل أمام تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما بحثا سبل وآليات التصدي للعقبات التي تواجه عمل الوكالة.

من جانبه، أطلع لازريني وزير الخارجية الفلسطيني زياراته الأخيرة لعدة دول لإبراز الدور الهام للوكالة وعملها الإنساني، وإلقاء الضوء على ضرورة توفير الدعم والمساندة لها، بما في ذلك توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بأنشطتها.

وأكد لازاريني حرص الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وإجراءاتها الأحادية تجر المنطقة إلى نتائج كارثية.

جاءت تصريحات أشتيه خلال لقائه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبيل، في رام الله.

وطالب أشتيه ألمانيا وأوروبا من منطلق إيمانهم بالعدل والسلام والقانون الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها والقانون الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشار أشتيه إلى أنه لمواجهة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإجراءاتها يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطينى.