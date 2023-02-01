الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق «توك توك» صدم أحد المواطنين وفر هاربًا بدار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس سائق “توك توك” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم أحد المواطنين وإحداث إصابته بدار السلام.

ورصدت اجهزة وزارة الداخلية موقع فيديو يظهر خلاله قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بأحد الأشخاص حال سيره بمنطقة دار السلام بالقاهرة وفراره هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (قائد مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والمركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دار السلام حبس سائق توك توك صدم أحد المواطنين

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وائل لطفي

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