قبول 140 طلبًا لتقنين أوضاع الأراضى ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم 112 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، ومسئولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وانتهي الاجتماع إلى قبول 103 طلبات جدد لتقنين أوضاع الأراضي إلى جانب قبول 41 طلب إعادة عرض، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم إلى 4189 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 2533 عقدًا شملت «1960عقد مبان- 573 عقد زراعة»، ويجرى حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.