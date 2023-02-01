قبل القمة المرتقبة.. يوفنتوس يتفوق على لاتسيو في تاريخ المواجهات بكأس إيطاليا

يستعد نادي يوفنتوس لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاتسيو، غدًا الخميس، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو قبل القمة المرتقبة في كأس ايطاليا

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو قبل القمة المرتقبة في كأس إيطاليا، وذلك على النحو التالي:

- وستكون مباراة الغد هي رقم 189 في تاريخ مواجهات ناديي يوفنتوس ولاتسيو في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 188 مباراة من قبل في جميع البطولات، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 98 مباراة، مقابل 46 انتصارًا لفريق لاتسيو، بينما تعادلا في 44 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 330 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 210 هدفًا من قِبل لاعبي لاتسيو.

- أما على صعيد بطولة كأس إيطاليا، فقد التقى الفريقان في 24 مباراة، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 10 مباريات، مقابل 8 انتصارات لفريق لاتسيو، بينما تعادلا في 6 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 29 هدفًا من قِبل لاعبي لاتسيو.

مشوار يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس ايطاليا

- وكان فريق يوفنتوس قد تأهل إلى منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما تغلّب على مونزا بنتيجة 2-1، في دور الـ16 من المسابقة.

- بينما خطف فريق لاتسيو بطاقة التأهل إلى منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، على حساب بولونيا بهدف نظيف، في دور الـ16 من المسابقة.