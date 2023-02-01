الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل القمة المرتقبة.. يوفنتوس يتفوق على لاتسيو في تاريخ المواجهات بكأس إيطاليا

يوفنتوس
يوفنتوس

يستعد نادي يوفنتوس لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاتسيو، غدًا الخميس، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.         

تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو قبل القمة المرتقبة في كأس ايطاليا

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو قبل القمة المرتقبة في كأس إيطاليا، وذلك على النحو التالي:

- وستكون مباراة الغد هي رقم 189 في تاريخ مواجهات ناديي يوفنتوس ولاتسيو في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 188 مباراة من قبل في جميع البطولات، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 98 مباراة، مقابل 46 انتصارًا لفريق لاتسيو، بينما تعادلا في 44 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 330 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 210 هدفًا من قِبل لاعبي لاتسيو.

- أما على صعيد بطولة كأس إيطاليا، فقد التقى الفريقان في 24 مباراة، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في 10 مباريات، مقابل 8 انتصارات لفريق لاتسيو، بينما تعادلا في 6 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 29 هدفًا من قِبل لاعبي لاتسيو.

مشوار يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس ايطاليا

- وكان فريق يوفنتوس قد تأهل إلى منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما تغلّب على مونزا بنتيجة 2-1، في دور الـ16 من المسابقة.

- بينما خطف فريق لاتسيو بطاقة التأهل إلى منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، على حساب بولونيا بهدف نظيف، في دور الـ16 من المسابقة.

يوفنتوس لاتسيو كأس ايطاليا تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

بالمستندات.. «الدستور» يكشف تفاصيل خطيرة فى أزمة قيد الزمالك

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب «القتل باسم الوطن والدين»

إقبال شديد على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 من الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس تشاد يزور إسرائيل لأول مرة منذ 2018

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد