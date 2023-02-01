الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة متوازنة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا 2023

كأس أمم إفريقيا تحت
كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا لعام 2023، والتي تستضيفها الجزائر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الجزائري "المضيف" في المجموعة الأولى، رفقة كل من السنغال والكونغو والصومال.

وجاء منتخب نيجيريا، في المجموعة الثانية، رفقة كل من المغرب وجنوب إفريقيا وزامبيا، بينما جاء منتخب الكاميرون، على رأس المجموعة الثالثة بجانب كل من مالي وبوركينا فاسو وجنوب السودان.

وستقام منافسات البطولة، خلال الفترة ما بين 29 أبريل إلى 19 مايو المقبل، حيث ستحتضن النهائيات، ثلاثة ملاعب هي ستاد 5 يوليو (بالجزائر العاصمة)، وستاد ميلود حفيظي (وهران)، ستاد مصطفى تشاكر (البليدة).

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا لعام 2021، والتي كان مقررًا أن تقام بالمغرب، قد ألغيت بسبب تداعيات انتشار وباء "كورونا".

وستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا لعام 2023 والمقرر إقامتها ببيرو خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل.

 

 

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما الجزائر نيجيريا الكاميرون كاف

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