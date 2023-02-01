«رياضة النواب» توصي وزارة الشباب بمخاطبة «التضامن» لتخصيص أرض لإقامة ملاعب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حسين، بمخاطبة بين وزيرى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى للبت فى تخصيص قطعة ارض تابعة لوزارة التضامن، على أن يتم منح الأرض بحق انتفاع على أن ينص صراحة أن يمارس على الأرض نشاط رياضى لخدمة الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة ببناء مركز شبا بحرى الفرنساوية – المحمودية – محافظة البحيرة.

وقال النحال، إن الوزارة نفذت مشروعات على أرض الواقع لا ينكرها أحد، موجها الشكر لقيادات الوزارة، لافتا إلى أن المنطقة محل النقاش يوجد قطعة أرض بمساحة 12 قيراط منذ 2012 وحتى الآن لم يتم البت فى القرار على الرغم أيضا كن صدور قرار التخصيص فى نفس العام، مطالبا برد صريح حول موعد بدء العمل فى مركز الشباب سالف الذكر على الأرض التى تم تخصيصها.

وعلقت غيداء مصطفى، مدير عام منشآت مراكز الشباب، قائلة: “فيما يخص بداية من عام 2022 فى مستهل العام، الوزارة أخذت إجراءات بشأن الاشهار، وقرار التخصيص من أهم المستندات لاتمام عملية الإشهار، إضافة لمستند خاص بأعضاء مؤسسين لمركز الشباب، وتم تقديم بيان بالفعل ضم عدد من الأسماء تم استبعادهم، وخاطبت الوزارة لإعادة إرسال الطلب مستشفى للشروط، وهناك إجراءات على الأرض للبت فى الأمر”.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الفترة المقبلة ستشهد خطوات على أرض الواقع بشأن إجراءات الإشهار لبدء العمل.

وطلب الإحاطة الثانى بشأن تخصيص وتأجير قطعة أرض فضاء ملك وزارة التضامن الاجتماعي بمركز شباب قرية سرنباي، واستعرض النحال الطلب قائلا: “لا نمتلك أراضي سوى أرض فضاء ملك وزارة التضامن بواقع 6 آلاف متر، وعليها تعديات، وسبق وأن تقدمت بطلب لصدور قرار تخصيص لإنشاء ملعب داخل الكتلة السكنية”، مطالبا صدور قرار تخصيص أو تأجير لسنوات طويلة.

وعلقت سحر عتمان، ممثل وزارة التضامن، قائلة: “إن هناك عدد من المراكز الاجتماعية بأنشطة موسعة مختلفة تابعة للتضامن، وهناك أراضى مستغلة وآخرى غير مستغلة، وغير المستغلة سيتم العمل على استخراج قرارات إزالة لها لبدء العمل على مشروعات نفع عام أخرى تابعة للوزارة، منها مركز خدمات أسرة، ومعارض للحرف اليدوية، ورعاية اجتماعية للفتيات لخدمة أهالي المنطقة بالكامل، وقطعة الأرض مدرجة ضمن الخطة بشأن المشروعات التابعة للوزارة".

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة: “هل من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الأرض لإنشاء ملعب خاصة وأن ممارسة الرياضة من أهم المشروعات للشباب”.

وعلقت ممثل وزارة التضامن، بأن الوزارة تستهدف هذه الأرض لإنشاء 4 مشروعات خدمية نفع عام تخدم القرية بالكامل وسيتم التنسيق مع النائب بشأن توفير قطعة الأرض.

وقال النائب بلال النحال، إن الأرض سالفة الذكر بعيدة كل البعد عن المشروعات المستهدفة من قبل الوزارة، وخير دليل على ذلك أن الأرض شهدت تعديات وما زالت على الرغم من ذلك، وحال طلب ضرورة الاستفادة من الأرض بأي شكل تتمسك الوزارة بها والنتيجة أن الأرض غير مستغلة.