إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع أخرى نقل على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون فى البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.