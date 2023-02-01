«كاف» يجري قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 17 عامًا اليوم

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الجزائر.

وتأهل إلى نهائيات البطولة، كل من الجزائر (الدولة المضيفة)، والمغرب، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، والسنغال، ومالي، والكاميرون، والكونغو، الصومال، جنوب السودان، جنوب إفريقيا، زامبيا.

وكشف "كاف" عن إجراءات سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، والتي جاءت على النحو التالي:

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 المتأهلة إلى النهائيات، إلى ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة، أربعة منتخبات.

وسيتم وضع الجزائر المستضيفة على رأس المجموعة الأولى، بينما سيتم وضع الكاميرون، على رأس المجموعة الثالثة، في حين سيتم وضع نيجيريا (حاملة لقب نسخة عام 2019) على رأس المجموعة الثانية.

ويضم المستوى الثاني كل من السنغال والمغرب ومالي، على أن يضم المستوى الثالثة المنتخب الأقل تصنيفًا وهي الكونغو، زامبيا، جنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، والصومال، وجنوب السودان.

وستقام منافسات البطولة، خلال الفترة ما بين 29 أبريل إلى 19 مايو المقبل، حيث ستحتضن النهائيات، ثلاثة ملاعب هي ستاد 5 يوليو (بالجزائر العاصمة)، وستاد ميلود حفيظي (وهران)، ستاد مصطفى تشاكر (البليدة).

يذكر أن كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا لعام 2021، والتي كان مقررًا أن تقام بالمغرب، قد ألغيت بسبب تداعيات انتشار وباء "كورونا".