مجهول ينتحل صفة الفنانة لقاء سويدان على «التواصل الاجتماعي»

تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه مجهولًا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة لقاء سويدان، اتهمت فيه شخصا مجهولا بانتحال صفتها، وذكرت "سويدان" أنها فوجئت بشخص يستخدم اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر منشورات منسوبة لها بالمخالفة للقانون.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.