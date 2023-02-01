الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تواصل متابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات

وفد الزراعة في المحافظات
وفد الزراعة في المحافظات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، للتأكد من تحقيق العائد المناسب منها.

وتفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج، مشتل القطاع بقها بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل، والأصول الخاصة به، حيث تم التأكيد على تطبيق قواعد الحوكمة والضوابط الكفيلة بتأمين العمل داخل تلك المزارع سواء المزارع النباتية أو الحيوانية.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد موقع  الزراعة المحمية بطوخ، حيث تم التشديد على تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستفادة القصوى من كامل المساحات خاصة المساحات البينية، لتحقيق العائد الأمثل.

وأكد صالح، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، لإنجاح مبادرة الوزارة من خير مزارعنا لأهالينا بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى استمرار تلك الزيارات لكل المزارع سواء النباتية أو الحيوانية أو السمكية تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، للوقوف على قدرة هذه المزارع في المساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ورفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي العادل ومتابعة أدائها.

الزراعة تواصل متابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها تفقد قطاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة الخطة الاقتصادية والوضع الوبائي

بسبب الطقس السيئ.. وفاة طفل وإصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

الأرصاد: انخفاض الحرارة من 3 إلى 4 درجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد

الجيش اللبنانى يطالب بإزالة التعديات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق