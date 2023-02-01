«الزراعة» تواصل متابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، للتأكد من تحقيق العائد المناسب منها.

وتفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج، مشتل القطاع بقها بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل، والأصول الخاصة به، حيث تم التأكيد على تطبيق قواعد الحوكمة والضوابط الكفيلة بتأمين العمل داخل تلك المزارع سواء المزارع النباتية أو الحيوانية.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد موقع الزراعة المحمية بطوخ، حيث تم التشديد على تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستفادة القصوى من كامل المساحات خاصة المساحات البينية، لتحقيق العائد الأمثل.

وأكد صالح، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، لإنجاح مبادرة الوزارة من خير مزارعنا لأهالينا بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى استمرار تلك الزيارات لكل المزارع سواء النباتية أو الحيوانية أو السمكية تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، للوقوف على قدرة هذه المزارع في المساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ورفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي العادل ومتابعة أدائها.