الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي: استرداد مبلغ يزيد عن 80 مليون دولار من الأموال المسروقة

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم ، عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة.

وقال المكتب في بيان، إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة.

وأضاف أن ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج.

وفي نوفمبر الماضي دعا صندوق استرداد أموال العراق، المُواطنين في الداخل أو الخارج للتعاون.

ودعا الصندوق في بيان، العراقيين للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة ملوحا بمكافآت لم يساعد في هذا الأمر.

ووعد الصندوق في البيان المُتعاونين معه من المُخالفين بـ"إعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المُسترد كحد أعلى، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأ للمخبر بنسبة (10%) عـلى أن لا تـتـجاوز (5) ملايين دولار من الـمال الـمُستـرد.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأموال المسروقة العراقيين العراق

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