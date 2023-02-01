منها «نضالات المرأة العربية».. خريطة فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم الأربعاء

تتواصل فعاليات وأنشطة الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه السابع، اليوم الأربعاء، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا “1”، في الثانية عشر ظهرا، ولقاء بعنوان “من النقد الجديد” ضمن محور “أصوات”، ويشارك فيها كل من: الناقد الكويتي خالد الجابر، الناقد الليبي خليفة أحواس، الناقد الموريتاني خليل النحوي، الناقد التونسي العادل خضر، ومن غانا ويل أوكريديان.

ــ المحور الرئيسي

يعقبها في الرابعة عصرا، وضمن المحور الرئيسي، لقاء بعنوان “نحن والذكاء الاصطناعي”، بمشاركة كل من الباحثين: أيمن مشهور، خالد نجم، محمد إسماعيل رشدي، ويديرها محمد عزام.

وتختتم فعاليات اليوم الأربعاء بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع وزير الثقافة الأسبق دكتور محمد صابر عرب، يديره ويقدمه المؤرخ دكتور أحمد زكريا الشلق.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبني بلازا “2”، في الثانية عشر ظهرا، وندوة بعنوان “مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة”، وتقام الندوة ضمن محور (شراكات محلية إقليمية). ويشارك فيها كل منبامبنج سوريادي، رحمات أمينلاسيم، شريف الجيار، ويديرها الصاوي الصاوي.

يليها في الثانية ظهرا، وضمن محور ضيف الشرف، لقاء بعنوان “مستقبل صناعة النشر والنشر الجديد في الأردن”، بمشاركة: إيمان حيلوز، سالم الدهام، سنان صويص، غدير حطبة، ماهر كيالي.

يعقبها في الثالثة والنصف، ندوة “غالب هلسا وتيسير السبول وأثرهما في الرواية العربية”، بمشاركة كلا من الكاتبين: سليمان الأزرعي، شكري عزيز ماضي.

يعقبها في الرابعة والنصف، وضمن محور ضيف الشرف أيضا، لقاء ثالث بعنوان “نماذج ريادية للعمل الثقافي في الأردن”، بمشاركة أمانة عمان العامة، ريم عريضة، فالنتينا قسيسية ومركز هيا الثقافي، مؤسسة عبد الحميد شومان.

وفي السادسة مساء، وضمن المشاركات الدولية، لقاء بعنوان “تجارب في ترجمات صربية”، بمشاركة كل من: بيللينا نوكوفيتش، رادوفان ليليليتش، ميلا ميلوسوفيتش، وتديرها شيبيا زادي.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشر ظهرا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، تحت عنوان “الدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال”، بمشاركة: أمل زكريا وسمية الألفي، ويديرها محمد نظمي.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان “الدكتور محمد عناني .. المشروع اللغوي والإبداعي”، بمشاركة: بهاء مزيد، خالد توفيق، سمر طلبة، وكلمة مطبوعة من المترجم ماهر شفيق فريد، ويشارك في اللقاء ويديره مصطفي رياض.

وضمن محور كتاب وتجارب، تعقد في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان “شعر الهايكو العربي”، بمشاركة الشعراء: إيمان الشافعي، حمدي إسماعيل، حنان عبد القادر، خيري الأزعل، سالم الوكيل، ويشارك في اللقاء ويديره حسني التهامي.

وفي السادسة مساء، وضمن محور “المئويات”، ندوة “مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون”، بمشاركة: إيهاب الحضري، ممدوح الدماطي، هشام الليثي، ويدير الأمسية عبد المجيد عبد العزيز.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشر ظهرا، بمناقشة كتاب “ورشة الزيتون الأدبية” للكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب، ويشارك في مناقشة الكتاب كلا من: أسامة ريان ومجدي نصار وتدير اللقاء مني رامز.

يعقبها في الثانية، وضمن محور كاتب وكتاب أيضا، مناقشة كتاب “القتل باسم الوطن والدين” للكاتب بهاء المري، ويناقشه كلا من: عمرو عبد المنعم، غيضان السيد ويديرها حاتم سلامة.

وفي الرابعة عصرا، وضمن ملتقي الإبداع، مناقشة المجموعة القصصية “السقوط لأعلي”، للكاتب حسن زين العابدين، ويناقشه كلا من: حسام جايل، وسامي ناصف، ويديرها عبد الرحيم درويش.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع أيضا، مناقشة رواية “أسفار النسيان” للروائي عمرو شعراوي، ويناقش الرواية كلا من: الناقدين: دكتور إبراهيم عوض، والكاتبة ياسمين عوض وتديرها الناشرة دكتورة فاطمة البودي مدير دار العين للنشر الصادر عنها الرواية.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرا تبدأ الأمسية الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: جعفر أحمد حمدي، ديمة محمود، سيد عبد الرازق، محمد أبو العزايم، محمد حربي، محمود شريف، ومروة نبيل، ويقدمها الشاعر هشام محمود.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء: إيهاب البشبيشي، حسن طلب، سعد القليعي، شيرين العدوي، فتحي عبد السميع، عبد الرحيم طايع، علي منصور، وتقدمها الشاعرة ديمة محمود.

ــ تقنيات الإدارة المالية لدار النشر

وضمن أنشطة البرنامج المهني، يعقد في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، لقاء بعنوان “تقنيات الإدارة المالية لدار النشر”، بمشاركة الناشرين: عماد الدين الأكحل، رانيا بكر، علي الشمال، محمد مفيد، ومحمود عبد النبي.