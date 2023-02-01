إحباط محاولة تهريب 1429جهاز وتانك «فيب» وراكب بحوزته ادوية مخدرة بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من أجهزة وتانكات الشيش الإلكترونية، وضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الكبسولات المدرجة بجداول المخدرات.

الحالة الأولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما كثافات متماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكبة وسط الملابس، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما اسفر عن ضبط ١١٤٠ تانك "فيب" و٢٨٩ جهاز "فيب" شارك في الضبط واستكمال إجراءات المحضر كل من هيثم الدمرداش و محمد فتح الله مأمورا الجمرك و محمد سيد خليل من ادارة الامن الجمركي.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من واشنطن، حيث استوقف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك وطاهر خفاجي واللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وسط الملابس، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٢٥٢ كبسولة وقرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

المضبوطات