الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الباز: الإخوان أخطر على مصر من إسرائيل (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صراع جماعة الإخوان الإرهابية سيظل موجودا، والسلطة المصرية أكبر من هذه الجماعات الإرهابية ولكن فكرهم سوف ينتهي في الآخر بإعدام قادتهم أمامهم، مؤكدا أنهم أخطر على مصر من إسرائيل.

وأضاف «الباز»، في ندوة مناقشة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان» اليوم في معرض الكتاب، أن سبب بقاء الإخوان لسنوات هو البيئة المحيطة بهم وجعل البعض يتقبل وجودهم فمثلا لافتات الشوارع من نوعية "الحجاب قبل الحساب" وغيرها من هذا النوع وأيضا المناهج الدراسية تقول ما يقولونه وترسخ طريقتهم وأقوالهم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.
وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.
ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

الدكتور محمد الباز الدستور جماعة الإخوان فعاليات المعرض فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54

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