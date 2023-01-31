البابا فرنسيس يصل إلى كينشاسا أولى محطات زيارته الإفريقية

وصل البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إلى كينشاسا في زيارة لجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد اعمال عنف، وتمثل المحطة الاولى في جولة ستقوده أيضًا إلى جنوب السودان.

وحطت طائرة البابا في مطار كينشاسا عاصمة أكبر دولة كاثوليكية في إفريقيا.

وفي منتصف النهار، بدأ عدد من سكان كينشاسا في التجمع أمام المطار، ومع مرور الوقت ازدادت اعدادهم بشكل كثيف وسط اجواء من الحماسة لرؤيته في سيارته الخاصة التي ستقوده إلى وسط المدينة على بعد حوالى 25 كيلومترا.

وقالت ماجي كايمبي الثلاثينية لوكالة "فرانس برس": "لم أرغب في تفويت هذه الفرصة لرؤيته وجها لوجه".

وأضافت: "يبشر دائما بالسلام أينما ذهب، ونحن بأمس الحاجة إلى السلام".

وتم تأجيل هذه الزيارة والتي كانت مقررة لها يوليو 2022، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها البابا البالغ من العمر 86 عاما والذي يتنقل بكرسي متحرك، وأيضا بسبب المخاطر الأمنية في غوما شمال شرق البلاد، وهي المحطة التي تم الغاؤها.

وقال البابا (86 عاما) للصحفيين المرافقين له في الرحلة: "ننتظر منذ عام.. إنها زيارة جميلة.. كنت أود أيضا أن أزور غوما لكن بسبب الحرب لا يمكنني ذلك".