الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لن يُشارك.. هل يحصل محمد النني على ميدالية حال التتويج بالدوري الإنجليزي؟

محمد النني
محمد النني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن خضوع لاعبه، محمد النني متوسط ميدان منتخب مصر، لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

النني كان قد تعرض للإصابة أثناء الإحماء قبل مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز فريقه.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله بأن النني يُعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيتم إبعاده لفترة طويلة من الزمن عن الملاعب، دون تحديد مدة غيابه، لكن تقارير صحفية أكدت بأن المحترف المصري لن يُشارك في أي مباراة أخرى مع “الجانرز”

إذًا.. انتهى موسم محمد النني، ولن يُشارك في أي مباراة أخرى مع فريقه الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. الفريق الذي يبحث عن تحقيق لقب “البريميرليج” الذي غاب عن خزائنه منذ 19 عامًا.

هل يحصل محمد النني على ميدالية حال التتويج بالدوري الإنجليزي؟

ويبقى السؤال هنا بعد إصابة محمد النني، فهل سيحصل “مو” على ميدالية حال تتويج أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي؟

تنص قواعد الدوري الإنجليزي على حصول أي لاعب يُشارك في 5 مباريات على الأقل في الموسم، على ميدالية رفقة فريقه حال تُوجوا باللقب.

محمد النني شارك هذا الموسم في 5 مباريات مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، 4 منهم كبديل و1 كأساسي بمجموع 111 دقيقة.

النني شارك أساسيًا أمام فولهام في المباراة بالكامل، ثم 3 دقائق أمام تشيلسي، ودقيقة أمام ولفرهامبتون وأقل من دقيقة أمام وست هام يونايتد، و16 دقيقة أمام برايتون.

النني شارك أمام وست هام يونايتد 20 ثانية فقط بالتمام والكمال، حيث أطلق الحكم صافرة النهاية عقب مشاركته كبديل، ما جعله ينال سخرية البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكن تلك الثوان القليلة، التي أظهرت احترافية والتزام “مو” تجاه ناديه، قد تمنحه في النهاية شرف التتويج بميدالية الدوري الإنجليزي مع فريق أرسنال.

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وائل لطفي

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