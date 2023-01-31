ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى الثلاثاء 31/يناير/2023 - 03:01 م 1/31/2023 3:01:53 PM ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية تصور أحمد حسن شارك طباعة ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية شارك طباعة