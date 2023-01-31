الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أصدر مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية» في مجلدين، ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية الأستاذ حسن عبد الوهاب.

يأتي إصدار هذا الكتاب لإبراز إنجازات كبار الرواد المصريين من أساتذة الأجيال في الآثار والحضارة الإسلامية، حيث يؤرخ الكتاب لمراحل تطور العمارة الإسلامية وفنونها في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، بالإضافة إلى دراسات أثرية وحضارية تتناول الآثار الإسلامية في العالم العربي من منشآت معمارية تشتمل على مساجد ومدارس ووكالات وقصور ومنازل، بما تحتويه من عناصر معمارية كالقباب والمآذن والعقود وعناصر زخرفية هندسية ونباتية وكتابية، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

وكانت قد أطلقت مكتبة الإسكندرية تطبيق "متحف الآثار التخيلي" بصيغة ملائمة لنظارات الواقع الافتراضي Oculus VR، وتم إتاحته للجمهور عبر المنصة المخصصة للتطبيقات Oculus Store، والذي يوفر للمستخدم إمكانية زيارة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية في تجربة فريدة من نوعها.  

ويمكن للمستخدم تنزيل تطبيق «متحف الآثار التخيلي» من Oculus Store مجاناً، ليقوم بزيارة متحف الآثار الكائن في مكتبة الإسكندرية عبر نظارات الواقع الافتراضي، وتأمل القطع الأثرية بتفاصيلها الدقيقة عن قرب، مع عرض لبياناتها الأثرية بصورة نصية أو صوتية، بالإضافة إلى الخصائص المميزة التي تضفي روح استثنائية على التطبيق.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور مكتبة الإسكندرية كمنارة للعلم والمعرفة، حيث تستمر في دعم الابتكار وتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، فكانت هذه المبادرة التي تعتبر أول انطلاقة نحو عالم "الميتافيرس" أو العالم الافتراضي.

والجدير بالذكر أن تطبيق «متحف الآثار التخيلي» يعد امتدادًا لنجاح تطبيق الواقع المعزز "متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية"، والذي تم اختياره كواحد من أفضل خمس مرشحين نهائيين لجائزة «WSIS» في عام 2018، من بين 685 مشروع مرشح.

 

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