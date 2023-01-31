كشف إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن حقيقة مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 5 أيام.

ترويج ادعاءات كاذبة

وأوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم الثلاثاء، إنه تم ترويج ادعاءات من الكثير قبل بداية معرض القاهرة للكتاب بعدم ذهاب المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الورق فالبتالي ارتفاع أسعار الكتب، وكل ذلك غير صحيح إطلاقا، ولكن فوجئنا مع اليوم الأول للمعرض بإقبال جماهيري واسع من مختلف الأعمار والفئات.

مليون و100 ألف زائر

وتابع بيومي، أنه دائما ما تتم المراهنة على الجمهور المصري في حضوره للمعرض ليكن الفوز هو نتيجة هذا الرهان، حيث شهد المعرض متوسط الزيارات اليومي ما يقرب من 150 إلى 180 ألف زائر، ليصل عدد الزائرين بعد 5 أيام إلى مليون و100 ألف زائر.

تخفيضات أكبر من المعروض

وتوقع أن يزداد عدد الزائرين للمعرض خلال الفترة القادمة وخاصة أيام “الخميس والجمعة والسبت” بسبب الإجازات، مشيرا إلى أن الجمهور دائما ما ينتظر آخر أيام المعرض لوجود تخفيضات أكبر من المعروض في بداية المعرض حتى من الناشرين العرب.

تنظيم ومراجعة وراء مجاح معرض الكتاب

ونوه إلى أن نجاح المعرض جاء بسبب جهود هيئة قصور الثقافة والعاملين جميعهم حيث تم تنظيم وترتيب ومراجعة الإجراءات جميعها قبل الافتتاح بشهرين كاملين حتى يظهر المعرض هذا العام بشكل مختلف تماما عما سبق.