تقديم خدمات طبية لأكثر من 3 ملايين مواطن مجانا في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة الرعاية الأساسية أعلنت عن إنجازات عام ٢٠٢٢ تحت إشراف الدكتورة دينا أبو صير، مدير الإدارة، وأوضحت خلالها أنه تم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لـ٣٧٦٠١٦٤ منتفع بخدمات الطوارئ والعيادات الخارجية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والمعامل والأشعة والعلاج الطبيعي وذلك من خلال ١٠٠ منشأة رعاية صحية أولية موزعة بنطاق المحافظة.

كما تم فحص ٢٠١٠٨ أطفال دون الخامسة من العمر ببروتوكول الرعاية المتكاملة لصحة الطفل، وإنشاء ٣٥٦٣ ملفا عائليا جديدا بإجمالي ٨٣٦٥١ ملفا طبيا على مستوى المحافظة.

كما تم تقديم خدمات العيادات التخصصية لعدد ١٩٩٠٢٨منتفعا بعيادات الباطنة والنساء والأطفال والرمد والعلاج الطبيعي والروماتولوجي والجلدية ورعاية المسنين.

كما تم عقد ٣٠ دورة تدريبية للفئات المختلفة من أعضاء الفريق الطبي طبقا للاحتياجات التدريبية المقررة.

وقدمت خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ١٩٠٢٣٨ منتفعا من الفئة المستهدفة بالمبادرة من إجمالي ٤٠٩٨٣٥ مستهدفا بنسبة ٤٦,٤%، وتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي لعدد (٣٩٧٩٤٩) منتفعة من الفئة المستهدفة بالمبادرة بواقع ١٢١٨١٧ منتفعة للزيارة الأولى و(٢٧٦١٣٢) منتفعة للزيارة الدورية بنسبة (٨٤,٥%) من المستهدف السنوي (٤٧٠٨٠٣) .

واحتلت محافظة دمياط المركز الأول بمبادرة صحة المرأة طبقا لنسب تحقيق المستهدف للزيارة الدورية خلال العام الرابع.

كما تم تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية للمسنين (فوق 65 عاما) بعدد (12) منشآة رعاية أولية للمرحلة الثانية بالإضافة إلى (4) منشآت بالمرحلة الأولى بإجمالي (١٦) منشأة وذلك اعتبارا من نوفمبر 2022 بعد تدريب الفرق الطبية بهم واستيفاء التجهيزات اللازمة لتفعيل البرنامج عن طريق إعادة التوزيع الداخلي والمشاركة المجتمعية.

كما تم تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية والنفسية لعدد (١١٠٠٦) منتفع من المسنين وإحالة (٧٢٨) حالة للمستشفيات.

كما تم الانتهاء من اعتماد (٦٠) وحدة ومركز طب أسرة بالإدارات الصحية بدمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا وكفر البطيخ من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية بثلاث مراحل.

كما تم استقبال 4252 شكوى على مستوى المحافظة وتم حل 3702 منها بنسبة حل 87% وبزيادة في نسبة الحل 20% عن ديسمبر 2021.

كما تم تقييم لجنة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات وجودة الخدمات الصحية المقدمة بعدد ١٤ وحدة ومركز طب أسرة واجتيازها جميعا التقييم بنجاح.

كما تم تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين لعدد(٥٦٤١٣) منتفع بوحدات ومراكز طب الأسرة وإحالة (٣٦٤٠) منتفع منهم للمستشفيات العام والمركزية.

- تقديم الخدمات الصحية لعدد(٥٣٧٢٧) منتفع من الفئة المستهدفة للمشروطية الصحية بمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة وإحالة (٤٠٠١) حالة منهم للمستشفيات العام والمركزية.

